女星宣宣（陳伶宣）早年拍攝豔片，後來拍攝電視劇、主持節目，2019年她和大她12歲胃腸肝膽科林暘朝醫師登記結婚，兩人登記完全沒看良辰吉時，坦言只是找兩人都有空的時間就跑去完成終身大事。她結婚3年，昨(7日)首度分享兩人婚紗照，認為計劃趕不上變化，本來想要生子當媽後再來拍全家福，但遲遲盼不到懷孕，便決定先拍婚紗沾喜氣。

宣宣2019年被媒體爆出升格為醫生娘，嫁給胃腸肝膽科林暘朝醫師，隔年她接受本報專訪，透露老公疼她，將千萬豪宅、百萬名車全登記在她名下，談到婚後生活，她表示過去是單身貴族時都睡到自然醒，現在就是配合老公時間，雖然林暘朝沒要求她引退，但宣宣表示若要接戲得評估工作時間長短，目前則以綜藝通告、微電影為主，還被老公虧現在戲路可能只能演媽媽、歐巴桑。

當時宣宣受訪表示，自己對感情和婚事一向低調，怕婚事消息走漏便決定簡單登記就好，至於何時會公開宴客？宣宣表示兩人目前對身材都不滿意，要等恢復到理想狀態才會拍婚紗照，否則怕拍了以後都不敢拿出來看。去年因疫情緊張，身為第一線醫護人員的林暘朝被安排須進確診者病房照顧，宣宣也決定暫時「分居隔離」，獨自先回基隆住。

昨宣宣報喜分享和老公的第一組婚紗照，直說：「最先規劃是希望有寶寶後，來個全家福婚紗照，但等了許久...後來有人告訴我：說不定婚紗拍好後喜氣會延續。那我就秉持著『大膽宣』的精神實驗給大家參考」，並解釋其中一張照片是老公參考國外照片，新郎拉著婚紗裙擺去擦拭愛車的輪框，林暘朝也拿她的婚紗擦愛車，才照出這張有趣的照片，引來親友祝賀：「恭喜老爺～賀喜夫人」、「美麗的新娘」、「天哪～～～姐姐也太美了吧」、「好美好美，恭喜妳們」。