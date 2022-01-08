苗栗縣籍65歲以上長輩打疫苗可獲3百元禮券。（謝明俊攝）

為應近來疫情突然加劇，苗栗縣政府8日宣布加開72個接種站，呼籲所有民眾踴躍前來施打疫苗，不用預約，隨到隨打。並且，凡符合18歲以上完成接種第1、2劑者，即送超商禮券200元，縣府並加碼設籍苗栗縣的65歲以上長者，完成接種者加送超商禮券100元。

日前，中央疫情指揮中心宣布，從元月7日起，已完整接種疫苗的滿18歲以上民眾，只要施打第2劑後滿12週（3個月），符合接種第3劑追加劑。

苗栗縣政府指出，全縣約有14萬4772人符合接種資格，因此，縣府將從元月10日起加開苗栗市大千醫院、頭份市為恭醫院及苑裡李綜合醫院3家假日疫苗站，周1至周5則有72家合約醫療院所隨到隨打服務，3家假日疫苗站以接種莫德納和BNT疫苗為主。

縣府並強調，凡符合18歲以上完成接種第1、2劑者，即送超商禮券200元，縣府並加碼設籍苗栗縣65歲以上長者完成接種加送超商禮券100元。

縣府衛生局表示，苗栗縣目前新冠疫苗尚足夠，追加劑中央分3梯次配撥，首次撥入莫德納10080劑，不足再向中央申請。請民眾事先預約醫療院所疫苗種類與施打時段，並攜帶健保卡、身分證及接種小黃卡於預約時間前往接種疫苗，以免舟車勞頓。

苗栗縣長徐耀昌表示，新冠肺炎疫情全球蔓延，Omicron新型變異株來勢洶洶，且春節返鄉潮即將到來，將有極高傳播力及可能的重症甚至死亡威脅。為避免新冠疫情再度爆發，疫苗接種隨到隨打，請符合接種資格民眾多加使用，以提升自我健康保護力。

衛生局指出，苗栗縣第1劑涵蓋率達75.2％，第2劑涵蓋率65.1％，第3劑目前涵蓋率只有0.7％，希望民眾務必盡快完成完整3劑疫苗接種。

苗栗縣設置的72座疫苗接種站，包括了18鄉鎮市衛生所、13家合約醫院及41家合約診所共計72站，提供民眾「不須預約、隨到隨打」服務。