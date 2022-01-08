新冠肺炎病毒再度突破國門，近日桃園國際機場已有13人被檢出染疫，中央流行疫情指揮中心表示，桃機公司第一線風險人員將全部做PCR，這2天造冊、場地弄好就會開始，1萬2000多人裡面扣除本來就有固定在做檢驗的，約9000多人，只要發現任何陽性，就繼續往第2線人員下採檢。

對於昨天才說不做機場全面採檢，今天改口要採檢9000人，疫情指揮中心被質疑政策反覆，陳時中回應，每天根據不同情資做改變，所以才要設置前進指揮所快速反應，若昨天講的今天就不能做，反應會過於怠慢，做適當改變是正常的。

指揮官陳時中指出，機場基本上執行任務都有照SOP在做，但還是缺乏基本相關訓練，有些小動作覺得好像已經落實，但就是有些小小的地方，很難靠著宣導來做，因此今天也特別組織台灣護理國家隊，先派了24人到機場，分別針對幾個入境關卡，物品傳遞等不需要的接觸盡量避免，手套要更換，讓細節做更完整。

有民眾分享曾在機場看到防疫計程車回頭載一般客，陳時中說依規定是不行的，疫情指揮中心曾有考慮開放花東地區防疫計程車可以載防疫旅宿出來的回頭客，但與交通部討論認為不行。