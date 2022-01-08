機場防疫人員承擔第一線風險 蔡英文：不應稱他們為破口

桃園機場清潔員群聚感染持續擴大，各縣市防疫升級，行政院長蘇貞昌今(8日)上午視察桃園機場後，總統蔡英文下午在臉書宣布，將到「中央流行疫情指揮中心」關心目前防疫工作進度，並發表談話。由於明天正好是投票日，有網友就在蔡臉書底下留言表示，「選舉比疫情重要」、「然後晚上繼續去輔選嗎？」

蔡英文下午近14時許在臉書表示，稍後將到「中央流行疫情指揮中心」關心目前防疫工作進度，並發表談話。蔡英文抵達指揮中心後發表談話時表示，中央跟地方都採取許多措施，今天來指揮中心聽到簡報，同時桃園政府也做簡報，感謝所有同仁辛勞，目前中央地方全力防堵疫情，有最新情形會立刻向國人報告，請大家不用驚慌，今也特別提醒要嚴格執行春節檢疫專案，全力守住疫情防線，呼籲大家趕快接種疫苗，請大家做好防疫措施也盡快接種疫苗，提升群體免疫防護力，共度疫情挑戰，想做一個呼籲，疫情挑戰一波接著一波，無論是機場清潔人員或者防疫計程車司機，都是第一線人員，承擔染疫風險替大家服務，當染疫時不該稱他們為破口，請大家為他們加油。

由於今為選前之夜，蔡英文跟副總統晚間也預計會到台中為候選人林靜儀站台。有網友就在其臉書留言表示，「每個縣市首長還在選舉」、「疫情、選舉對總統來講哪樣重要？」「亂了腳步，選舉更重要呀」、「咦不是要繼續選舉嗎？是不是搞錯了什麼」、「今天不用拉票了？」

不過，也有網友說「嚴陣以待」、「總統加油！防疫團隊加油」、「第一線醫務人員及國家英雄隊辛苦了」。另外，指揮中心今公布新增44例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案(案17414-17415)及42例境外移入。而2例本土個案均為桃園機場感染事件相關個案。