全台房價漲不停，實價登錄又成屋主賣房的「地板價」，成交均價不斷墊高。售屋網最近出現1間台北市中山區套房掛售，這間套房僅8坪大小、屋齡43年，房屋總價高達695萬元，單坪就要價85萬元，且似乎套房內空間不足，便將一個雙門家用大冰箱放在陽台外推的鐵窗上。

這間套房是近日新上架物件，於1棟6樓高電梯大樓的4樓，格局1房1衛、屋齡約43年，附近生活機能雖不錯，近交通、學區，且總價695萬元於北市看似低總價，但僅8坪大小，換算一坪就要價85萬，行情一點也不輸北市蛋白區新成屋、建案。

此外，從近1年內實價登錄顯示，去年2月同棟2樓約13坪的物件，成交價約62萬元／坪，直到7月又有1筆6樓的物件出脫，2房約24坪，短短5個月成交價攀升至70萬元／坪；然而如今再過了約半年，已經漲到一坪賣85萬元。

從屋主放在售屋網的圖片，套房內放置2張大雙人床後仍有一定程度的走動空間，但到陽台就會發現，除了陽台常規有的洗衣機以外，外推的鐵窗赫見一個雙門家用大冰箱放在上面，顯得十分突兀，不過從套房剩餘空間來看，將大冰箱放在房間中仍綽綽有餘，因此不排除是因鮮少使用，或屋主為顯套房空間寬敞，而將冰箱暫放在陽台。不過一坪85萬元的老宅，著實也讓不少希望入住北市的購屋族望之卻步。