桃園機場本土疫情延燒，至今累計14人確診，包含1名今日複驗後確診的第2名防疫計程車司機。該司機的N抗體陰性、Ct值往上走，中央流行疫情指揮中心研判屬病量低的近期感染。指揮官陳時中表示，司機與另1確診司機互傳可能性低，倒是從旅客這邊染疫就較難避免，仍待定序釐清。

陳時中表示，昨晚確診的保全（案17414）可能是新的感染源，和入境的旅客曾有接觸，和另1名保全（案17371）感染的情況比較相似。另今日確診的防疫計程車司機（案17415）Ct值非常高，前面也載過確診的人是12月24日，要直接和另1名司機（案17240）連在一起的可能性不高。

對於新確診司機的感染源，陳時中表示，還需要等定序出來才清楚，判定2名司機（案17240、17415）互相感染的可能性低。由於計程車至今已檢驗500多人，若互相接觸，可能確診數會比現在多，畢竟已經採檢了第2輪，倒是從旅客這邊染疫就比較難避免。

醫療應變組副組長羅一鈞說，新確診的司機（案17415）曾在9月、12月載過確診者，比較接近的是12月10日及24日，由於這名司機的Ct值往上走，表示是處在病毒量低的階段，加上N抗體陰性，研判屬病量低的近期感染，接下來將與載過的個案進行序列比對釐清。