網購店取成為疫情期間消費者愛用的購物方式，研究顯示，美國零售巨擘沃爾瑪在2021年拿下逾四分之一網購店取訂單，每4美元就有1美元流向沃爾瑪。

根據市場研究機構Insider Intelligence數據，2021年沃爾瑪取得25.4％的「線上訂購，門市取貨」（Click and Collect）訂單，高居美國零售商之冠，換算銷售額為204億美元。

Insider Intelligence估計，2022年網購店取銷售額估計年增21％，至1010億美元。2023年可望再增加近20％，達1201.5億美元。

Insider Intelligence零售和電商首席分析師大衛卡尼安（Suzy Davidkhanian）表示，消費者現在已經習慣網路購物。民眾開始接受疫情期間的行為轉變，和利用手機掃描QR Code閱讀餐廳菜單等。

消費者在線上購物，再到零售門市的指定櫃台或路邊取貨，成為疫情期間零售商重要的業績推手。

就零售商而言，網購店取具備多項財務優勢。線上訂購，門市取貨比其他類型的線上銷售獲利更高，不僅讓業者省去宅配成本，亦能讓門市員工身兼網購訂單撿貨員。

不過美國網購仍以送貨到家占大宗。Insider Intelligence估計，網購店取可望占零售商2022年所有電商銷售額的11％。

對沃爾瑪而言，網購店取將旗下龐大的門市據點，轉為對抗電商巨擘亞馬遜的武器，除了可帶來更多銷售額外，還能改善利潤，讓線上銷售業務距離獲利又更近一步。

不計會員制倉儲量販店Sam's Club，沃爾瑪在美國擁有超過4700家門市，反觀亞馬遜的門市據點相對稀少，主要為500多家「全食超市」（Whole Foods Market）。

過去兩年來沃爾瑪的網購店取銷售額幾乎呈三倍成長，由2019年的72.1億美元，攀升至2021年的204億美元。