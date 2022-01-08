因應疫情變化，新竹市長林智堅8日宣布竹市提升防疫警戒，即日起至21日醫院、長照、老福、身障機構、精神照顧機構停止探病、探視，住院陪病限制1人，另外，若醫院設有美食街須加強防疫，落實實聯制、使用隔板等。

林智堅表示，因應北桃疫情調整，竹市也同步加強防疫，不分室內室外拍照、唱歌以及無法保持社交距離的場合，請民眾務必戴口罩；即日起至21日醫院、長照、老福、身障機構、精神照顧機構停止探病、探視，住院陪病限制1人。另外，醫院若附設美食街也須落實實聯制、使用隔板等。

他指出，因應第3劑間隔縮短為12周，符合資格民眾增加，目前除了35家診所、5家醫院能夠預約施打疫苗，下周一（10日）起市府也加開3處大型施打站，包括中正市場 (中正路245號2樓) 、體育館施打站（公園路295號）、慈濟施打站（中華路五段208巷20號），提供第3劑疫苗隨到隨打，免預約，鼓勵民眾接種疫苗，保護自己也保護家人。