高雄陳姓男子到超商購物時，遇到友人年僅10歲的女兒，陳男竟起淫念，假借與女童談話為由，趁勢將她拉到超商外的暗巷，並伸狼爪對她襲胸，女童大聲求救引起路人注意，陳男才停手逃離現場，高雄地院依強制猥褻罪，判陳男3年10月徒刑。

判決指出，陳男2019年6月9日晚間6時許行經高雄鳳山區某便利商店，發現友人年僅10歲的女兒正好也在店內購物，陳男便上前與女童打招呼、攀談，陳男結帳後，對女童說有關於爸爸的事情要和她說明，就把女童連拐帶騙帶出便利商店外。

由於女童確實認識陳男，所以不疑有他，跟著陳男走出店外，未料，陳男竟強拉女童進入超商旁的暗巷，並伸手朝摸了女童的胸部一把，陳男的行為讓女童驚嚇大叫，幸虧剛好有一名男子行經該處，聽到女童尖叫聲探頭查看，才讓陳男停手，並逃離現場。

女童獲救後，跑回家向父母說明自己遭陳男猥褻的情事，女童的父母立刻帶著女兒到警察局報案，而警方調閱附近監視器畫面，確認陳男有強拉女童到暗巷裡的事實，另外，還查出陳男在猥褻女童前3天，曾在附近撬開他人機車置物箱偷竊財物。

高雄地院審理時，陳男否認襲胸，辯稱只是在跟女童玩耍，也否認偷取機車置物箱內的財物，但法官根據監視器畫面，不採信陳男說詞，陳男遭依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判3年10月徒刑，而竊盜罪部分則判3月徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。