台北市停車大不易，市中心卻屢傳周轉過低、一位難求狀況，北市停車管理工程處近期拍板，只要公有停車場、停車格使用率達8成，且已收到最高費率60元，擬調高金額上限，平日原則上不會喊漲，但若碰到周年慶、年貨大街等特定活動，或轉至時間較滿的地區，如西門、龍山寺，就會是情況調整，避免民眾佔用車格過久，導致排隊停車造成回堵的狀況，市府預計在2月底將新版的收費草案送至北市法務局，金額和級距仍在研議中。

台北市公有停車場費率是依「公有停車場收費費率自治條例」而定，藉由觀察停車使用率及周轉率高低（同停車格使用車輛數，若大部分由同輛車停放，表示周轉率低）訂出差別費率。目前汽車多為計時收費，費率自每小時最低20元到最高收60元不等；若收費時間內使用率高達80％或低於50％，就會調高或降低費率，每半年檢討一次。

停管處營運科長羅至浩表示，由於自治條例所訂的費率上限為60元，但市中心許多路段、商圈周邊的停車場，即使累計費率達單小時60元，民眾仍認為停車地點方便、真的找不到其他車位，或認為費用不貴選擇不挪車，導致周轉率難以提升，也會造成其他駕駛找嘸車位，特定時間還會出現排隊停車的盛況。

羅至浩解釋，相較住宅區，市中心的停車周轉率雖然相對較高，但仍有車輛長期佔用車格的情況，此時就會視情況調漲，目前鎖定的對象有二，首先是百貨公司林立之處，包括信義、西門等地，時常舉辦周年活動導致人潮爆棚，或西門、龍山寺等管制時間車潮仍多的地區。

羅至浩說，目前停管處共轄管全市270座路外停車場，路邊收費汽車格約5萬格，礙於法規中並未授權單小時收費超過60元，才會著手研擬修法，讓市府有空間去調整停車收費，但新版費率表出爐後，大多數停車場、車格仍維持現有費率，僅有費率收到最高卻仍一位難求的區域，才會受到影響，預計2月底會將新版收費草案送至北市法務局，金額和級距仍在研議中。