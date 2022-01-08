桃機群聚案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

桃園機場本土疫情延燒，至今累計14人確診，其中清潔員相關群聚有13人。對於群聚案的感染途徑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於2名清潔員病毒序列與12月24日入境的境外移入個案相同，且個案曾上過轉盤區洗手間，研判是轉盤區的清潔員案17307先感染，再傳轉盤區的清潔員案17238，接著再傳同車的其他清潔員，待明日案17307的定序出爐，就會更明朗一些。

指揮中心昨公布清潔員群聚案中僅案17307的N抗體陽性，為最早個案，而案17307的工作區域為轉盤區，與另1名清潔員（案17238）鄰近。今指揮中心公布，清潔員案17238及同車的案17239的病毒序列，與12月24日入境的1名境外移入個案完全一樣，而該境外移入個案曾上過轉盤區洗手間。

對此，指揮官陳時中表示，我們懷疑是案17307先感染，再傳給案17238，接著再傳到同車的其他清潔員。明日案17307的定序結果就會出爐，屆時就會更明朗一些。