女保全如何染疫？鄭文燦揭1重要關鍵 最新足跡曝光 15:102022/01/08 中時 陳夢茹 、 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園機場群聚感染逐漸升溫，機場保全人員7日起全面篩檢，防止疫情擴大。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃機群聚案不斷擴大累計13人確診，6日深夜有名桃機女保全確診，列為案17371，桃園市長鄭文燦更透露，她疑似是因為替長者旅客推行李時染疫，桃園市政府8日舉行疫情說明記者會，公布3個足跡點。 桃園市政府8日舉行疫情說明記者會，公布案17371共3個足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） 市府指出，案17371於1日、4日、5日到桃園捷運A13站往A17站方向；2日、3日上午到中壢區瑞麟美而美：3日、4日下午到桃園捷運A17站往A13站方向。目前桃園市居家隔離人數為351人。 案17371女保全疑幫長者推行李染疫 桃機群聚案延燒12確診 王必勝深夜曝疫調進度 #新冠肺炎 #台灣 #女保全 #長者 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瓜帥確診 英超霸主曼城21人染疫 04:102022/01/08 運動天地 《興櫃股》再添3員工確診 信實開低走高 09:432022/01/06 財經 桃機群聚連環爆 今夜再傳4人染疫 03:112022/01/07 生活 桃機確診女保全 鄭文燦曝她一舉動 疑成染疫關鍵 14:232022/01/07 生活 苗栗頭份市公所2022元旦 推補助長者居家浴廁安全設施 15:492022/01/06 生活 桃機群聚7員工染疫 信實公司發最新聲明致歉 17:412022/01/06 財經 Omicron攻社區 桃機群聚增至12例！鄭文燦：提2手段防堵 03:492022/01/07 生活 桃機群聚新增3清潔員確診 信實公司回應了 08:072022/01/06 財經 新聞透視》拒列美為高風險國 雙標做法太政治 04:102022/01/06 焦點要聞 國台語雙聲道 暖男警員林忠毅深入社區犯罪預防宣導 09:242022/01/06 寶島 發給長者紅包 台南市今年重陽將發健保福利金1000元 17:352022/01/06 政治 生活熱門新聞 第三劑怎麼選才好？專家曝1原則 都打同廠牌GG了 - 生活 只有今天！北市第三劑開放預約 常見5QA一次看 - 生活 單獨針對桃園「升3級警戒」？ 陳時中4字嚴肅回應 - 生活 確診計程車司機足跡曝光 宜蘭喜互惠、西門町小7入列 - 生活 35歲懶女一躺20年 「裝癱瘓」靠家人餵飯換衣 結局曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。