桃機群聚案不斷擴大累計13人確診，6日深夜有名桃機女保全確診，列為案17371，桃園市長鄭文燦更透露，她疑似是因為替長者旅客推行李時染疫，桃園市政府8日舉行疫情說明記者會，公布3個足跡點。

桃園市政府8日舉行疫情說明記者會，公布案17371共3個足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

市府指出，案17371於1日、4日、5日到桃園捷運A13站往A17站方向；2日、3日上午到中壢區瑞麟美而美：3日、4日下午到桃園捷運A17站往A13站方向。目前桃園市居家隔離人數為351人。