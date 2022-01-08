網路愛情詐騙仍有「市場」，台南市東區徐姓老翁為尋找晚春戀情，上網結交女網友，他與自稱大陸籍李姓女子頻繁互動，多次小額匯款數萬，遭行員察覺報警，警方苦勸仍頑固不聽，只能先將他帶回警所安撫，再通知家人帶回。

71歲徐男已退休，自稱年輕時在公司擔任顧問，月收入10幾萬，生活無虞。目前獨居在家，想找老伴一起生活，最近手機下載大陸交友軟體，結交許多大陸女網友，透過私訊互動聊天。

徐男最近迷上1名大陸籍李姓女子，李女佯稱生病住院，急需開刀費，要求幫忙，徐男聽信對方說詞，不顧與對方連一面之緣也沒有，義無反顧匯款，每次匯出4萬元不等，至少已匯款4、5次。

徐男7日再到東區一家銀行匯錢，行員察覺他多次匯款到國外的西聯帳戶，直覺有異狀，暗中報警。

警方到場了解徐男匯款內情，苦勸是場愛情詐騙，徐男卻執意匯款，不願提供李女的身分與彼此認識時間，也無法說明她住在哪家醫院。

警方只好先帶他回警所勸導，通知徐男家人帶回家。警員表示，勸說過程感覺徐男十分固執，深信李女確有其人。其手機聊天室內除了李女，另還與多名女網友聯繫，令人擔心。警員懷疑他返家後仍會持續受騙到銀行匯款，已通知其家人關心，阻止他再白花冤枉錢。