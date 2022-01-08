首都人口持續負成長，北市民政局預估北市人口今年5、6月跌破250萬，依地方制度法，3位副市長和3位副秘書長將各減至2席，恐淪台灣自治史首例。議員詢問北市第三副市長是誰時，人事處長張建智避答，議員游淑慧直指使用丙章的就是第三副市長，但張建智仍未答使用丙章的副市長，讓全體議員炸鍋，痛批藐視議會。秘書長陳志銘說，甲乙丙跟一二三是不是畫上等號，這部分要討論。

議會討論下但書，若人口跌破250萬人凍結第三副市長、秘書長預算議題時，議員秦慧珠說，若人口少於250萬，不可能第二天就叫第三副市長滾蛋，而且現在恐怕很難界定，誰第一、誰第二、誰第三，搞不好互相推諉說「你第三」。

張建智回應，地方行政機關組織準則規定，縣市政府一級機關設置標準是前一年12月31日人口數為基準，但是對於直轄市部分沒有規定，另內政部曾對於鄉鎮市區公所，開過會解釋賦予2到3年緩衝期，但直轄市尚未有案例，認為還是有緩衝期的空間，但以內政部核定為準。

議員苗博雅好奇副市長排名，張建智說，公文的核稿是有個別的核稿，並沒有很明確的說是第一、第二、第三。此時游淑慧說，「丙章就是第三」。苗追問誰是蓋丙章？張建智說，他要回去看一下，之後又稱手上沒有資料，引起議員一陣騷動。

游淑慧直言「就是黃珊珊副市長」，議員王浩氣到痛批「你藐視議會」，並提議散會動議。議員張茂楠也附和說，應很清楚跟大家講第三副市長是哪一位，醜媳婦總要見公婆。張建智最終吐出，我們有甲章、乙章、丙章，但是不是認定第一、第二、第三...不回應第三副市長是誰；不少議員不滿官員態度，炮聲隆隆，讓議場一片混亂。

游淑慧最後問張建智督導副市長是誰、使用什麼章？張答稱蔡副市長（指蔡炳坤）是乙章。游問上台救援的陳志銘，甲章是不是彭副市長（指彭振聲）？陳志銘答稱「是」，游淑慧問，那丙章還有誰？陳志銘才回答黃副市長。游淑慧、王浩批「為什麼不敢講呢！」場面瀕臨失控邊緣，議長陳錦祥宣布休息，官員上前安撫議員。

秦慧珠認為，北市人事處的態度，要馬是不敢得罪黃珊珊、要馬是因循苟且，連這種事情都不敢公開大聲說出來，最後議會將預算與但書都先暫擱。