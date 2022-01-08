爆量！全台一天255件酒駕 各地「移動炸彈」警方抓不完 15:042022/01/08 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 爆量！全台一天255件酒駕，各地「移動炸彈」警方抓不完。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警政署為嚴防酒駕滋事 ，通令全國各警察機關在7日執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案」，共設立路檢點558處，動員警力4381人，一天內共取締酒駕255件，含移送法辦188件，較去年元月每日平均取締192件增加63件，移送法辦124件增加64件。 警政署執行全國同步取締酒駕專案，共查獲255件酒駕。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 警政署表示，防制酒駕一直是警政署與各警察機關重點工作，各警察機關將持續強力執行，嚴打酒駕，展現維護社會秩序及道路交通安全的決心，特別呼籲駕駛人，切勿存有僥倖，絕不可酒駕。 11天了！高雄酒駕毀4口天倫 丈夫女兒仍不知她已身亡 遏止酒駕！宜蘭警6天取締23件 將加強機動攔查 #移動炸彈 #抓不完 #酒駕 #警政署 #全國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北警防制酒駕 增加熱區見警率 19:282022/01/07 社會 遣返陸籍偷渡犯 法務部：兩岸共打正常進行 09:592022/01/06 政治 燃料飆漲掀動亂 哈薩克全國緊急狀態 暴動影片曝光 05:302022/01/06 國際 獨家》找到幫兇！高雄酒駕毀一家4口 警揪未禮讓車開紅單 15:412022/01/06 社會 北市4招顧交安 事故防制六都之冠 04:102022/01/07 焦點要聞 高雄酒駕慣犯學不乖 生日當天又遭逮 11:492022/01/06 社會 Selina副業禮盒供爸媽送不完 04:102022/01/07 娛樂新聞 全國電子開春破盤開跑 高雄民族三星館改裝亮相 16:412022/01/07 生活 酒駕易科罰金嚴審 提高同乘者罰鍰 04:102022/01/07 社會新聞 杜特蒂到你家抓人 防Omicron擴散 菲國下令逮捕這類人 14:402022/01/07 國際 嚴打酒駕！明執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案」動員逾4千警力 19:572022/01/06 社會 社會熱門新聞 酒醉倒臥馬路 暖警從白天守候到黑夜 中年男：你們人有夠好 - 社會 麥拉倫「任性鬼切」撞轎車 影片曝光網狂喊他負全責：太療癒 - 社會 不斷傳爆炸聲！屏東九如輪胎廠火警濃煙狂竄 1人嚴重燒燙傷 - 社會 「超胸」美魔女未戴口罩遭警攔 臉紅遭酒測嬌喊「沒那麼嚴重」 - 社會 掌摑低階值星官又罵三字經 空軍飛彈一等士官長下場超慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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