警政署為嚴防酒駕滋事 ，通令全國各警察機關在7日執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案」，共設立路檢點558處，動員警力4381人，一天內共取締酒駕255件，含移送法辦188件，較去年元月每日平均取締192件增加63件，移送法辦124件增加64件。

警政署執行全國同步取締酒駕專案，共查獲255件酒駕。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署表示，防制酒駕一直是警政署與各警察機關重點工作，各警察機關將持續強力執行，嚴打酒駕，展現維護社會秩序及道路交通安全的決心，特別呼籲駕駛人，切勿存有僥倖，絕不可酒駕。