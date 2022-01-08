台驊投控(2636)去年12月營收34.57億元，月減6.1％，但年增89.8％，月減原因主要還是受到航班無法及時回到亞洲，導致艙位稀缺，大量訂單無法出貨，仍將陸續遞延至往後月份所致；累計全年營收360.41億元，年增137.9％。2021年全年營收來看，以海運成長最多，年增率224％，其次為鐵路業務，年增率137.5％，空運及內貿物流增幅分別為31％、42.8％。

由於美西塞港延續，全球班輪的準班率仍處於最低水準，只有三分之一的船舶能按時作業。在終端需求居高不下，而供給又失衡情況下，持續推升海運價格，12月台驊來自海運營收24.71億元，月減4.5％，年增128％。歐美各國存貨庫存水位仍處歷史低點，以及農曆年長假因素，亞洲工廠全力加班生產出貨，市場運輸需求熱絡，加上美國港口塞港、勞力缺乏導致內陸交通阻塞，以及美西碼頭工會罷工等問題未解，預期海運市場淡季不淡，預期將持續至今年全年。

空運業務因航空運力供給受到疫情干擾而更加短缺，同時因為歐美12月較多傳統長假因素，運量微幅下跌，12月空運營收6.64億元，月減4.6％，年增21.4％。農曆年前是電子產品出貨旺季，以及海轉空貨量增加，空運運價持續上揚。展望今年，因全球經濟復甦，刺激消費力增長加上海運供應鏈瓶頸未解，海轉空業務大增，空運供給吃緊，運價持續維持在高檔，美國市場有機會創下運價紀錄，將有助於營收再往上攀升。

鐵路業務因海運一艙難求現象，中歐鐵路也帶來爆量的訂艙，艙位已滿到農曆年前，且鐵路口岸出現擁堵，運價維持高檔，與海運相當。但進入冬季受到天候因素，中歐鐵路班列減班約3～4成，導致12月營收1.26億元，月減28.5％，年增228.8％。

2021年中歐班列全年達到1.5萬班列，年增22％，預期今年大陸將會增開更多班列，台驊在與鐵道部既有合作基礎下，同時將派駐人員在歐洲成立銷售據點，持續爭取更多的艙位資源。