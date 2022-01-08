台灣人愛吃鍋，草屯小鎮更是火鍋一級戰區，光是虎山路周邊就有20家火鍋店，草屯鎮公所特別舉辦火鍋祭暨愛心送暖，共席開50桌火鍋宴，招待地方弱勢家庭與邊緣戶享用。（吳建輝攝）

現場由南投縣烹飪商業同業公會的廚師協助準備500人份火鍋，還端出直經超過2公尺的鍋子熬湯，場面熱絡。（吳建輝攝）

南投縣烹飪商業同業公會派出多名廚師及近百位工作人員。（吳建輝攝）

擁有火鍋鎮稱號的南投縣草屯鎮，８日舉辦草屯火鍋祭暨愛心送暖活動，期開50桌邀請500人齊聚吃鍋，每桌都是由善心人士認養，招待地方弱勢家庭、邊緣戶等，讓他們也能在寒冷的冬天吃上暖呼呼的火鍋，立委許淑華也到場，與鎮長簡景賢一同端菜上桌，讓弱勢民眾暖胃又暖心。

台灣人愛吃鍋，草屯小鎮更是火鍋一級戰區，光是虎山路周邊就有20家火鍋店，草屯鎮公所特別舉辦火鍋祭暨愛心送暖，共席開50桌火鍋宴，招待地方弱勢家庭與邊緣戶享用，現場由南投縣烹飪商業同業公會的廚師協助準備500人份火鍋，還端出直經超過2公尺的鍋子熬湯，場面熱絡。

立委許淑華表示，現場火鍋的香味四溢，讓她口水直流，火鍋對於一般家庭來說可能再平常不過，但對於弱勢族群來說可就不同，因此感謝社會善心人士協助，一起響應草屯公所舉辦的愛心送暖，讓所有弱勢家庭能夠在這寒冷的冬天，享用熱騰騰的火鍋。

埔里鎮長簡景賢表示，草屯市區的火鍋店數超過50，因此讓草屯享有火鍋鎮的美名，每家火鍋店都有各自不同特色，加上草屯盛產象是稻米、紅薏仁、栗子南瓜等，都增添草屯火鍋更多不同的風味，像是栗子南瓜草屯種植面積就近百公頃，不管是產量、品質等都是全國第一。

簡景賢也說，每桌6000元的費用，感謝各界善心人士認養，而活動結束後，扣除食材成本及烹煮相關費用後，結餘的部分都會用來購買食品、物資等，來送給所有弱勢民眾，吃上暖暖的火鍋後，也能開開心心的過新年。