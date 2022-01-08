國立台東大學輔導學生創業團隊，其中野萃文化有限公司以推動深度部落旅遊，發揚部落美食及原民文化獲評審青睞。（野萃文化有限公司提供／蔡旻妤台東傳真）

為提升大專原住民青年創業能量，國立台東大學鼓勵並輔導原住民學生創業團隊，參與「U-start原漾計畫」，其中野萃文化有限公司的深度部落旅遊深獲評審委員青睞，獲得95萬元獎金。

由體育系與文化資源與休閒產業學系學生組成跨域團隊，以體驗活動、知識傳承為主，再以體育專長結合台東山林，積極與部落洽談合作，打造充滿健康活力的山林文化體驗，更進一步發揚部落美食與原住民族文化。

在團隊中擔任活動企畫、就讀文休系碩二的陳佳品指出，遊程對象以小朋友為主，帶著都市來的孩子體驗部落生活，像是用血桐葉包飯糰、體驗攀樹，或由獵人帶隊探訪部落秘境、觀察動植物，也體驗射箭、做陷阱，在過程中學習互助合作、與大自然共處。

陳佳品說，她本身並非台東人、也不是原住民，「如果沒有來台東讀書，我根本不會知道台東有這麼多部落可以玩」，促使她想讓來到台東的遊客知道「台東不只三仙台、小野柳」，希望大家都能感受部落的美，體驗原民文化的深度，「我們都很愛台東，想將台東的好介紹給更多人知道。」

為了與更多人分享台東之美，3個不同科系但志同道合的朋友，在大四時自己出資創立公司，發揮所長推展以水域為主的戶外探索活動，趕上國旅熱潮，成效良好，後來將戶外探索場域拉到部落，與當地族人攜手推動深度旅遊。

東大創新育成中心主任林俊男表示，學生創業團隊從台東在地特色出發，協助解決在地困境或傳揚在地文化，學校則提供所需的軟硬體資源，爭取計畫經費，幾年觀察下來，學生對台東都很有歸屬感，樂意貢獻所學和跨域分享，彼此激盪，使創新創業計畫逐漸開花結果。