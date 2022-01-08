小朋友手持翟、籥興奮體驗虛擬佾生、禮生服穿戴，並合影拍照留念。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市孔廟推出AR實境導覽用新興科技達到虛實整合，透過更多元有趣方式讓民眾認識孔廟傳統祭孔禮俗等，8日舉行「AR擴增實境導覽啟用儀式」暨「福虎生豐、迎春揮毫」活動；民政局長吳世瑋說，孔廟運用現代科技體現獨特樣貌，讓民眾彷彿穿越時空體驗扮演禮生、樂生樂趣，增進民眾與孔廟互動體驗。

吳世瑋指出，台中是人文薈萃城市，更有文化之都稱號，孔廟透過AR導覽讓民眾更了解台中孔廟歷史，同時藉由VR全景360體驗，讓民眾身歷其境孔廟園區，透過現代科技加值城市觀光與文化傳播，推廣台中孔廟建築之美及孔子文化精神，同時活絡台中市都會與人文之美。

台中孔廟所長李書華說，孔廟AR實境導覽設備於去年底建置完成，民眾到孔廟園區手機掃描定點QR碼，祭孔釋奠典禮所使用的古樂器、祭器及服飾，就會以3D模型1：1比例呈現眼前；同時體驗穿戴虛擬佾生服飾及敲擊虛擬編鐘等古樂器，導入創新科技應用還能合影拍照留念。

民眾林爸爸帶著家中三姐弟前來參訪，三姐弟手持翟、籥，興奮體驗虛擬佾生、禮生服穿戴，彷彿置身古代，面聖孔子祈求聖慧大開都感到相當新奇。孔廟近年持續推陳出新，提升觀光吸引力，今年更推出AR技術讓現場參訪的民眾感受孔廟文物的「溫度」，並與其互動及合影，增添趣味性。

台中孔廟8日還結合台中市青溪新文藝學會舉辦迎春揮毫活動，邀請書法界多位名家現場揮毫，讓民眾免費索取年字年畫，增添年節福氣，現場也提供方形小春聯讓大人小孩一起DIY寫春福，體驗年節喜氣氛圍。