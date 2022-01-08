浩鑫（2405）2021年12月合併營收新台幣1.26億元，累計全年合併營收18.42億元，年增6.33％，已擺脫2020年谷底反轉揚升，主要受益本業多元佈局顯現效益與跨足科技醫療領域有成；展望2022年，後疫情時代將驅動更多自動化、AI的商業應用普及，生技產業亦朝向智慧醫療領域，浩鑫憑藉高度整合優勢，第一季將推出Panel PC搶攻醫療相關市場，搭配與子公司暄達醫學合作，持續發展整合IoT技術的高端醫療床與醫材應用產品，全年營運展望正向。

由於12月適逢歐美聖誕假期，工作天數減少，加上貨櫃塞港影響，致12月迷你電腦及工業電腦出貨放緩，惟訂單需求並未減少；其他產品部份，智慧防疫Kiosk需求持續，且商用版推進情況良好。

公司的迷你電腦受惠元宇宙相關應用包含AI、 AR、VR等方興未艾，訂單需求保持熱絡。浩鑫產品獲客戶整合在商用VR、AI機器視覺、邊緣運算等方案中，為終端應用提供穩定的運算效能，未來公司將持續推出強化5G支援、繪圖卡擴充支援與AI Edge運算效能的產品。

展望2022年，浩鑫將持續在工業自動化等市場推廣Panel PC及Box PC，預計今年第一季推出符合醫療相關認證的Panel PC搶攻醫療相關市場，並因應全球對智慧城市（Smart city）、智慧工廠（Smart factory） 等投資增加，強化在機器視覺上的產品，且會持續推廣各種應用的Kiosk；在科技醫療領域部分，子公司暄達醫學亦計畫於今年成立德國及美國子公司，以優化現有產品在海外市場的推廣與布局，搭配IoT醫材應用產品的開發，力拼全年營收雙位數成長。