葡萄王(1707)2021年12月營收達10.55億元，年增0.79%，Q4營收29.18億元，季增21.43％、年增 6.4%，為歷史單季最高；全年度營收97.9 億元，年增6.87%，更寫下集團創立以來新高。子公司葡眾年底感謝祭滿額好康活動反映熱烈，突破單月營收9.27億元，累計全年營收80億元的最高紀錄。

展望2022年，葡萄王表示，台灣母公司將在FMCG(快速消費品)、保健食品上推陳出新，代工業務也會新增產線，葡眾除續推新品，也規畫打造更成熟的線上交易平台；上海葡萄王在新客加持下，產能預期於今年第一季發酵。三大事業體聯手，今年營運力拼再創巔峰。

母公司台灣葡萄王去年營收維持雙位數年成長，較前一年增加36.72%。自有品牌在疫情下營收逆勢成長25%，業績破近20年來新高，會員通路累積成長達70%，其中，新品康普茶在全通路銷售大放異彩，帶動年度飲料品項銷售增長30%。代工事業因海外疫情影響供應鏈延遲出貨，全年營收仍達2.4億元創高，年增84%，延遲出貨部分預計今年1月貢獻。

上海葡萄王新開發多家千萬級人民幣客戶貢獻，抵銷既有大客戶的訂單下滑，12月營收年增10.38%，累積1～12月年增13.23%，其中各類代工劑型以液體鋁箔袋的成長率最高。

葡萄王生技已正式於2021年12月，成為台灣健康保健(Health Care)產業第一家成功簽署氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures TCFD)supporter公司。葡萄王表示，未來將更重視氣候變遷議題，自願性遵循TCFD架構來揭露氣候相關之「風險與機會」，並進行因應策略規劃及風險管理，以減少氣候變遷所帶來的營運衝擊，同時提升綠色實力，肩負起身為地球公民一份子的使命。