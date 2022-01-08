期交所縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽Part II競賽成績出爐，縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽Part II，在長達11周的競賽期間，經歷了台股行情的劇烈震盪，使競賽排名不斷更迭變化，最後競賽結果於今日揭曉。有20個優勝隊伍從256個參賽隊伍中脫穎而出，交易操作績效優異，累積報酬均達60%以上，夏普比率亦達0.14以上，期交所分別將頒發6萬元~4千元不等團體獎金，同時指導老師亦可獲頒3萬元~2千元不等指導獎金。

本次競賽由北商大財金系奪冠，2、3、4名由高科大金資系包辦、第5名為清大資工所，第6至20名分別由政大財管系、中央財金系、政大國貿所、高科大金融系(2隊)、北商大財金系(2隊)、交大資財系、交大智慧與綠能產學所、清大資工/通訊所、健行財金系、北大金融與合經系、中國科大財金系、德明資管系、實踐財金系等隊伍獲得，期交所除恭喜以上隊伍，也表示沒有得獎的隊伍也不用氣餒，因為投資理財是一輩子的志業，參賽過程學習到的交易技巧及經驗更勝於得獎。另亦說明有部分隊伍操作績效優異卻未獲獎，係因辦法規定競賽期間須完成交易四項商品(臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨)，且交易天數須達競賽期間交易日三分之一以上，以使參賽隊伍能深入了解臺灣期貨市場主要商品，這些隊伍未符合上述條件，相當可惜。

觀察這次優勝參賽隊伍的交易策略，操作方式相當多元靈活，有採波段操作者，亦有採當日沖銷不留倉策略者；至於交易標的選擇，有隊伍主要交易強勢主流的股票期貨，也有隊伍交易流動性佳的臺股期貨及小型臺指期貨，亦有看多後市採買進選擇權買權策略。無論採取何種交易策略或交易哪類型商品，沒有唯一的致勝方程式，參賽隊伍惟有透過模擬交易不斷嘗試，適時修正調整交易策略，及做好風險控管，方能成為最後贏家，這也是期交所舉辦大專院校模擬交易競賽，希望增進年輕人對期貨交易及風險控管認識的最大宗旨。

期交所此次競賽為提升校園年輕人對期貨交易認識，除首度採取由大專院校老師指導推薦、學生組隊參賽的方式辦理大專院校模擬交易競賽，為符合市場交易實務，亦首次納入程式交易下單功能。另期交所為鼓勵學生參賽意願，除頒發獎金予優勝團體及指導教授外，同時設有參加獎，將於1月10日律師見證下，自所有參賽隊伍1091位隊員中隨機抽出40名，每名可獲頒1千元獎金。