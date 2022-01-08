高通、聯發科(2454)在5G行動晶片戰火已延燒許久，去年底更將戰線延伸到旗艦市場，聯發科天璣9000劍指高通Snapdragon 8 Gen 1，但其實不只是智慧機領域，雙方其實在元宇宙恐也將是場硬戰，高通在CES上宣布將與微軟合作，共啖元宇宙商機，而聯發科先前執行長蔡力行就喊話過，元宇宙不會缺席，聯發科同樣也獲外資點名，將會是元宇宙行情下受惠的關鍵台股之一。

高通在本次國際消費電子展(CES)宣佈與微軟合作，擴大並加速擴增實境(AR)在消費者和企業領域的應用，雙方對元宇宙的發展充滿信心，高通也正與微軟在多項計畫中展開合作，共同推動生態系的發展，包括打造客製化AR晶片以驅動新一代高效能、輕巧的AR眼鏡，進而帶來豐富的沉浸式體驗；並計畫整合Microsoft Mesh和Snapdragon SpacesXR開發者平台等軟體。

高通技術公司副總裁暨XR部門總經理Hugo Swart表示，此次和微軟的合作反映了雙方針對XR和元宇宙共同承諾的下一步計畫。提供最先進的技術、打造XR專用晶片並透過軟體平台和硬體參考設計驅動生態系，一直是高通技術公司的XR核心策略。

聯發科執行長蔡力行就說，聯發科擁有全方位且多元的產品組合，在跨平台全球市場領到地位，手握終端運算、通訊聯網領先技術，扮演元宇宙以及數位轉型關鍵，其中技術就是聯發科的優勢，聯發科產品必須具有低耗能、低延遲、終端運算、巨量物聯網、寬頻連網、AR/VR以及元宇宙優勢，儘管元宇宙的發展還需要時間，但不管是誰的終端先進入，相信聯發科在技術上絕對都不會缺席。

全球一線大廠擠進元宇宙，包含臉書(meta)、蘋果的擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)裝置將是帶動元宇宙成功的關鍵。就目前產業數據估算，2021-2025年將帶動鏡頭產業年複合成長91%，雲端服務廠商2022年可望年增19%，而整體額外的運算產值上看400億美元。換言之，為爭奪龐大元宇宙大餅，聯發科、高通後續恐也難逃一戰。