長榮(2603)去年12月營收連續第三個月站上500億元，達到522.25億元，年增112.47％，創下歷史次高，累計全年營收為4893.97億元，年增136.1％，由於塞港短期無解，1月營收仍可望維持高檔，並大幅優於去年同期，今年營收向5000億元邁進。

上海航交所公布最新上海出口集裝箱運價指數，SCFI指數再創新高，達5109.6點，上漲62.94點，漲幅1.24％。其中，遠東-美西線本周漲幅高達4.1％，遠東-美東每FEU(40呎櫃)達到11833美元，漲幅2.2％，也逼近11976點的歷史新高。

而國際各大航商包含COSCO、長榮、HMM、ONE及ZIM等已通知客戶，將從2月1日起調漲亞洲至美國的綜合費率附加費（GRI）。但市場供需吃緊不僅僅遠東到北美，傳出連回程都出現艙位吃緊，長榮已通知客戶從美國回亞洲部分港口將自2月15日調漲加收GRI費用，其中20呎櫃調漲加收800美元，40呎櫃調漲加收1000美元。

此外，也有客戶已收到長榮通知，因應市場需求吃緊，預計從2月15日起，針對美國、波多黎各到越南、菲律賓、印度、孟加拉、斯里蘭卡等地的貨櫃，開始加收GRI，長榮今年第一季業績可望持續亮眼。