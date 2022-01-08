工業電腦廠樺漢(6414)受惠訂單暢旺及料況改善，帶動2021年12月、第四季及全年合併營收同步雙位數成長、全數改寫歷史新高。展望2022年，由於目前在手訂單能見度達逾2年，集團對未來營運維持雙位數複合成長深具信心，法人看好今年營收可望突破千億大關。

樺漢公布2021年12月自結合併營收115.86億元，月增達15.25％、年增達13.01％。帶動第四季合併營收296.39億元，季增達26.17％、年增達15.84％。累計全年合併營收960.8億元、年增達14.26％，全數改寫歷史新高，表現優於預期。

樺漢表示，集團為邁向IPC 3.0積極衝刺「AIoT硬軟雲平台」，助力營運規模穩健擴大。受惠智聯網（AIoT）、5G、雲端及半導體市場蓬勃發展，帶動智慧零售、金融、博奕、娛樂等歐美客戶對旗下相關工業物聯網與嵌入式科技產品出貨暢旺。

在訂單需求暢旺、配合零組件料況恢復健康水位，樺漢去年個體營收成長達31.2％、表現優於預期，配合帆宣的系統整合（SI）業務營收成長達37.2％，S&T/Kontron的品牌通路、其他設計製造（DMS）業務穩定成長，帶動去年12月、第四季及全年營收同步創高。

展望2022年，樺漢集團對營運持續成長深具信心，主因受惠於AIoT、5G、Cloud及半導體的市場成長趨勢明確，帶動三大事業體業務拓展空間良好，且目前在手訂單創歷史新高，整體訂單能見度達逾2年，有助未來營運維持雙位數複合成長率目標不變。

此外，樺漢因應元宇宙、低軌衛星、5G、AI等科技新浪潮發展，去年起積極籌組「產業國際大聯盟」，攜手Google、Intel、聯發科、威盛、中華電、精誠等夥伴，結合技術與業務優勢共同走向數位轉型，盼讓「3＋3雲地整合服務」產生龐大效益。

樺漢期盼透過策略結盟，升級旗下產品覆蓋至開放式混合多雲平台，強化完整的數位化服務平台價值鏈，實現地端和雲端服務連接性，開創新世代AIoT數位產品與服務新商業營運模式，深耕十大應用領域硬軟產品發展，並劍指「產業元宇宙」龐大市場商機。

樺漢表示，集團將憑藉多年累積的設計製造服務、資訊科技（IT）和系統整合及雲端服務完整「AIoT硬軟雲平台」解決方案，整合合作夥伴協助更多不同產業市場客戶，全力搶占更多產業元宇宙市占率。