聯發科(2454)2021年營運大爆發，副董事長暨執行長蔡力行獲國立中央大學頒授名譽博士學位，董事長蔡明介也親自參加觀禮，大讚「實至名歸」，也表示，兩人共同搭上了台灣由稻米到奈米電晶體的半導體產業發展列車。

蔡力行獲中央大學頒授名譽博士學位，表彰他長期以來致力推動台灣半導體、積體電路設計及電信產業升級。

董事長蔡明介親自參加觀禮，他表示，對於蔡力行獲得該榮譽感到與有榮焉，也是實至名歸。雖然二人的留學、就業之路不同，但都選擇回到故鄉加入當時剛萌芽的半導體產業。由早期同業到成為上、下游關係，再到現在的工作伙伴，一起參與並見證了這個晶圓代工與IC設計新興商業模式的成功，也共同搭上了台灣由稻米到奈米電晶體的半導體產業發展列車。

蔡明介也說，蔡力行自2017年擔任聯發科技執行長四年多來，二人密切合作，看到他以其產業洞見、策略思維及獨特的領導力與執行力及用人理念，共同目標是讓聯發科在既有的基礎上做到在關鍵領域技術領先，提供客戶價值，最終成為全球半導體產業中有獨特地位的真正一流企業。能夠有這樣具前瞻性及國際觀的領導者，是聯發科也是台灣半導體產業之福。

蔡力行1989年從美國返回生長的台灣，加入台積電(2330)從工程經理做起，多年來擔任許多重要管理職務，2014年出任中華電(2412)董事長，2017年擔任聯發科技共同執行長迄今，聯發科營運近兩年大舉爆發，已經在2020年營收躍升百億美元俱樂部，蔡力行也看好在5G以及各產品線加持下，200億美元大關不遠矣。