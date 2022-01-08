保護元件及天線產品廠佳邦科技(6284)積極擴建新廠，繼竹南二廠之後，竹南三廠亦正式動土興建，佳邦表示，竹南三廠為總部研發大樓，可容納5座微波暗室實驗室，預計於2023年第2季完工啟用，為營運與研發再添動能。

佳邦以天線、高頻電感、功率電感、保護元件等四大產品線為主力，其中GPS定位陶瓷天線出貨量為全球最大供應商之一，汽車市場陶瓷天線出貨量也為市場的佼佼者，功率電感因技術具高度競爭力，且全球電子產業的趨勢朝5G、物聯網、智慧家庭、工業自動化及車用電子等項目發展，市場需求快速提升，將成為佳邦另一個全球級出貨量的產品。

繼竹南二廠，佳邦竹南三廠亦正式動土興建，佳邦表示，公司已投資近30億元於苗栗竹南廣源科技園區進行二、三期廠房興建，其中竹南二廠預計於2022年第2季啟用，竹南三廠為地下三層、地上七層的的總部研發大樓，可容納250名員工及5座微波暗室實驗室，預計於2023年第2季完工啟用，未來將作為佳邦企業營運總部，為營運與研發再添動能。

此外，無錫的新廠也將於2022年落成，預計在業務開發及營運成長均會帶來明顯的進展。

佳邦自2018年加入PSA華科事業群後，業績維持穩定成長，2021年前3季稅後盈餘為4.27億元，年增53.23%，每股盈餘為3.05元，累計2021年前11月合併營收為60.48億元，年增27.9%。