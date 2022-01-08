被動元件廠國巨(2327)及禾伸堂(3026)受盤點因素影響，2021年12月合併營收同步下滑，其中國巨2021年12月合併營收82.21億元，月減7.3%，禾伸堂2021年12月合併營收為10.16億元，月減24.26%。

12月因逢客戶庫存盤點，工作天數減少，國巨及禾伸堂去年12月合併營收均呈現月減，其中國巨2021年12月合併營收為82.21億元，月減7.3%，但年增12.2%；累計2021年第4季合併營收為256.89億元，較上季減少12.6%，但年增15.7%。

國巨表示，12月營收較上月減少，主要是當月的工作天數因年度庫存盤點而減少，且歐美客戶因聖誕及新年假期減緩拉貨所致；累計2021年合併營收為1065.44億元，年增57.5%。

由於全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電的不確定因素使得客戶對零組件的備貨意願較保守，國巨表示，公司將密切關注市場的供需狀況，並審慎應對客戶需求及產能配置。

禾伸堂2021年12月合併營收約10.16億元，月減24.26%，年減17.82%，主要是因年底客戶庫存盤點影響拉貨動能所致。

禾伸堂表示，2021年產品銷售受到疫情干擾以及半導體供應不穩定影響，全年合併營收約為165.92億元，較2020年增加11.88%。

展望未來，禾伸堂表示，外在環境的干擾因素仍在，公司將持續關注並為客戶提供快速、高效的產品與服務。