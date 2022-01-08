合庫為拓展歐洲地區業務發展版圖，以掌握中東歐市場商機、加強對歐洲地區台商服務品質，規畫於捷克首都布拉格設立代表人辦事處，獲金管會核准向捷克主管機關提出申請，為續輸銀後第2家規畫赴捷克申設分支機構的國銀。

據金管會統計，國銀目前在歐洲共有10處分支據點，分布在英國、法國、德國、比利時及荷蘭5國，其中在法國、比利時、荷蘭設有分行，英國有5家分行、1家子行，德國設有代表人辦事處，在捷克尚未設有分支機構。

而輸銀考量捷克地處歐洲中心，在交通上擁有重要地位，規畫設立布拉格代表人辦事處，以助增加國際能見度，並協助台灣企業拓展捷克市場，進而布局其他歐洲國家，促進台灣對外貿易發展，已於去年11月11日獲金管會核准，此次合庫為第2家核准申設的國銀。

金管會統計，國銀2021年前三季在歐洲地區稅前淨利11.99億元，較前年同期虧損1.98億元大幅轉盈，主因前年疫情爆發封城防疫、比較基期較低，但亦為近3年同期高點。其中，以英國稅前獲利達10.05億元、較前年同期虧損3.17億元大幅轉盈，反彈最為強勁。

而合庫目前在美國西雅圖、洛杉磯、紐約，菲律賓馬尼拉、香港、中國大陸蘇州、天津、福州、長沙，澳洲雪梨、墨爾本，柬埔寨金邊、寮國永珍共設有13家分行，另有台灣聯合銀行1家子行，以及中國大陸北京及緬甸仰光2家代表人辦事處。