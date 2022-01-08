林英哲的作品展現早年農村景象。（張亦惠攝）

今年90歲、出身嘉義縣朴子市的知名水彩畫家林英哲1月2日起至27日受邀至梅嶺美術館展出50件水彩創作，今天舉行開幕記者會，林英哲國小時就學畫，為扛家計2010年75歲退休後才開始創作，作品2012年入選日本第25屆全國自然繪畫大賞，獲邀在海內外各處展出。

林英哲說，很高興能回到故鄉用畫跟鄉親見面，沒有農業社會老人家的打拚，年輕人就無法享受現代的科技世界，因此用這樣的心情，把早年的農村景象畫出來，讓大家知道自己小時候的成長環境。

林英哲出生嘉義縣朴子市，童年時就喜歡塗鴉，小學時受吳梅嶺啟蒙，因身為長子需扛下家計重擔，直至2010年退休後才重拾畫筆，當時他已75歲，累積60多年的創作能量，讓他的作品得到多方賞識，2012年入選日本第25屆全國自然繪畫大賞，並獲邀在日本多處展出。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，林老師以細膩的筆法和超寫實的技法，用水彩將台灣古早生活的記憶，以及台灣人努力打拚的景象描繪出來，這次展覽更展出3件全新創作，分別為《牧童》、《阿里山火車》和《藍天白雲》，呼應了這次展覽的三項子題-「舊時憶」、「故鄉情」和「萬物采」。

嘉義縣長翁章梁今天特地前往參加開展記者會，翁章梁說，林老師沒有受過正規的科班訓練，但畫作讓人驚艷，工筆精細、用色大膽，很不容易，畫作中有很多是朴子人的生活記憶，大人可以帶小孩來看，因為這些畫作所呈現的故事和影像，現在已經看不到了，很感謝林英哲把朴子人帶回時光隧道，看看早年的成長環境，這是最真實的鄉土教育。