布魯克林籃網最近5戰輸掉4場，唯一獲勝的是厄文（Kyrie Irving）客場回歸打敗溜馬的一戰，8日回到主場迎戰公鹿，籃網又輸了，戰績24勝13敗（主場10勝10敗），敗仗大部分來自主場。杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）都沒打算以此為藉口，杜蘭特也表示不會逼迫厄文打疫苗來支援。

杜蘭特賽後說：「我告訴厄文他對我們有多麼重要，我多麼希望他回來打球，參加每一場比賽。但我不會逼人家打疫苗，這不是我的作風。我們談過希望他做球隊的一份子，並且是主客場都打。最後這終究是他自己的決定，我們該做的是保持專業，做好份內工作。」

至於厄文為何不打疫苗，杜蘭特也不清楚，他也不會去問。「這不是我該問的。我的心態是不管發生什麼事，我仍然會是我，上場做好我該做的，一切遵循球隊的指示，該做什麼就做什麼。」

哈登同樣沒去質疑厄文的疫苗問題，哈登說：「（厄文不在）也沒有很怪，有他在感覺很棒，感覺我們多了一條命，但我們得找到主場比賽的方法。就算在客場比賽有厄文在，也不代表就可以輕輕鬆鬆，我們得找到致勝之道。」杜蘭特說：「我們是專業的資深球員，我們本就該知道如何適應這種事，我們整季都沒他在，1場比賽不能代表什麼。」