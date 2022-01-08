對生活步調緊湊的現代人來說，微波食品是不可或缺的，但也有民眾擔憂常吃會不會致癌。對此，營養師李婉萍發文揭開眞相，微波食品本身並不會致癌，但要注意微波食品的「鈉含量可能太高」以及「營養不均衡」的問題，前者恐會增加洗腎機率，後者則是長期匱乏蔬菜，導致膳食纖維攝取不足，就有可能提高罹患大腸癌的風險。

營養師李婉萍在個人部落格中分享，許多民眾好奇「微波食品究竟會不會致癌？」因為用微波爐加熱食物眞的很方便，不管是外出的時候，還是平常工作要填飽肚子都很方便省時，但也有些人擔憂微波爐的輻射可能對身體不好。

李婉萍表示「微波食品可以吃，但要小心2點！」微波食品本身不會致癌，但常常吃卻會有兩個比較大的風險要注意，首先就是微波食品大多比較鹹，為了要調味好吃，所以通常鈉含量都很高，吃多了雖然不會導致罹癌，但卻有可能會增加洗腎的機率，甚至導致高血壓的風險提升。

李婉萍也說，另一個風險就是微波食品的「營養較不均衡」，多數微波食品中多是澱粉類加上少許的肉類的組合，蔬菜量都很不夠，因此膳食纖維可能就不太夠，而長期的膳食纖維攝取不夠，可能會提高罹患大腸癌的風險。

李婉婷建議，為了方便吃微波食品沒有問題，但下次吃的時候，可以多買一個香蕉、芭樂或是生菜沙拉，讓營養更均衡，吃得更加健康。