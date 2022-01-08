用青春照顧非親非故的孩子，雲林縣政府表揚寄養家庭的大愛無疆。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「用青春照顧非親非故的孩子，大愛無疆」，雲林縣政府8日在斗六市舉辦「寄養家庭授證典禮」，31名寄養家庭媽媽穿著禮服盛裝出席，由雲林縣長張麗善頒發寄養家庭聘書，表揚她們的無私奉獻，其中3戶服務已滿20年，「兒孫滿堂」家中永遠充滿歡笑。

「璀璨之心、溫暖兒心，111年度寄養家庭授證典禮」在斗六市三好國際酒店舉行，由雲林縣長張麗善、縣社會處處長林文志、雲林家扶主委陳燦勲等人共同主持，寄養家庭媽媽們穿著禮服展現最美麗的1面，與到場觀禮的孩子們迎接新的1年。

張麗善表示，雲林家扶從1986年開始接受縣府委託辦理寄養服務，至今已逾35年，其中有3戶服務至今已滿20年，可以說是最青春年華的日子都奉獻在照顧寄養童，令人感佩尊敬。

身為40餘名寄養童監護人的張麗善說，寄養家庭媽媽猶如燈塔般璀璨，溫暖照亮失依、失怙的孩子，看到「我的孩子們」受到好的照顧，身心靈都獲得滿足，大愛無疆有如人間菩薩，特別利用授證典禮，為這3戶寄養家庭頒發感謝狀。

林文志指出，寄養家庭黃垂青與徐金英伉儷，擔任寄養家庭24年，照顧超過20名寄養童，其中有多名嬰兒，號稱「嬰兒的搖籃」。何月蘭媽媽擔任寄養家庭滿22年，照顧過20名寄養童。擔任寄養家庭20年的廖永馨與魏麗枝伉儷，照顧過27名寄養童。

林文志強調，照顧弱勢族群是雲林縣政府重要的政策，而寄養家庭就是照顧弱勢兒少的重要方式之一，因此培植寄養家庭一直是縣府很重要的目標，2022年僅增加1戶新的寄養家庭，呼籲更多民眾加入寄養家庭行列，共同守護疼惜須要關愛的孩子們。