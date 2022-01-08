NBA紀念75周年，美媒ESPN回顧最難突破的聯盟紀錄，其中之一是拉許德華勒斯（Rasheed Wallace）的「單季41次技術犯規」。華勒斯在2000-01球季與裁判的關係非常差，加上他的牛脾氣，打了77場吞了41張大T，平均每兩場就超過1次技術犯規。

有鑒於此，NBA在2006年新增規定，每16次技術犯規就要禁賽1場，之後每2次就再追加1場。被禁賽是沒有薪水的，犯規情節重大還可能遭到罰款，此後大家就節制多了。每季大約只有不到5位球員超過這個數字，即使是近年的技術犯規大戶韋斯布魯克（Russell Westbrook）也盡量讓自己每季控制在16次左右。

球迷還在職籃數據網Basketball-Reference發現一個彩蛋，當使用者在選手姓名搜尋輸入「technical fouls（技術犯規）」的時候，網站並不會顯示「查無此人」，而是自動將頁面轉到華勒斯的個人資料。這雖然好笑，但也有點冤枉他了，因為史上最多次技術犯規的人並非華勒斯。

名人堂球星「郵差」卡爾馬龍（Karl Malone）至今保有史上第1的技術犯規總數332次，「惡漢」巴克利（Charles Barkley）以329次位居史上第2，華勒斯317次只是第3名。

美媒《商業內幕》指出，若不是NBA追加規定，華勒斯後來也不會收斂那麼多，他本來是可以超越卡爾馬龍的。無論如何，單季41次技術犯規（18次遭到驅逐出場）被《商業內幕》稱讚為「100萬年都不會被打破的體育紀錄。」