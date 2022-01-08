花蓮蔬果運銷合作社引進東部首座「拉曼光譜農藥殘留快檢系統」，能檢驗多達2百種以上的農藥殘留，每月檢驗數量高達4000件，年節前夕數量還會更多，若抽驗出不合格者銷毀，並通報衛生機關監測，年節生鮮蔬菜用量大，花蔬合作社已進入備戰，攔截農藥殘留超標蔬果流入市面。

農委會農試所公布評比全國291個蔬果農藥殘留生化檢驗站工作考核，花蓮市農會、花蔬合作社榮獲「極特優」；吉安鄉農會及光豐地區農會獲「特優」，其中花蔬已連續10年蟬聯寶座。

花蔬理事主席李順德說，蔬果農藥殘留生化檢驗是蔬果上市前為消費者把關的一道預防性，花蔬2020年引進東部首座的拉曼光譜農藥殘留快檢系統，加強物流蔬果農藥殘留全程監測管制工作，並兼顧縣內各團膳業者及校園午餐等蔬果農藥把關。

花蔬檢驗課長鄧蕙華說，針對生化法部分，每月平均約檢測3到4千件，若遇年節前夕數量還會更多；拉曼農藥快檢因能檢驗多達2百種以上的農藥殘留，主要針對包括芹菜、四季豆、葉菜類等連續性生產較高風險農藥殘留作物進行抽驗，每月平均1百多件。若有複驗後又不合格，直接當場扣留銷毀，沒有任何退回供應人或流入市面等問題。

農業處長吳昆儒表示，花蔬合作社引進東部首座「拉曼光譜農藥殘留快檢系統」，透過「合理的檢驗費用」、「快速的檢驗時程」，提高生產者及採購者自主檢驗把關的意願，在去年檢驗合計約5萬934件蔬果，建構蔬果安全生產鏈，保障民眾食的安全，並已建立農作物上市前預先採樣送驗的機制。