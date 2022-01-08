有些星座因為個性比較慢熟，容易讓人誤以為他們很無情，甚至是非常難相處，唯有深入了解，才會發現他們其實很善良。《搜狐網》近日分享3個看似難搞，但對人卻非常友善的星座。

1.天蠍座

天蠍座在工作中非常強勢，很少人能壓住他們的氣勢，與他們不熟時，總是覺得天蠍座非常神秘，甚至是難以靠近，也因為在工作中做事俐落、果斷，所以給人無情的感覺，進一步認識後會發現，天蠍座其實屬於外冷內熱的人，待人也很溫柔，但他們對感情愛恨分明，所以千萬別得罪他們。

2.獅子座

獅子座非常有自信，甚至有些自負，在團體中經常扮演領導者，成為發號司令的角色，但也因為個性較強勢，容易讓人覺得有距離感，不過與獅子座熟識後，會發現他們非常重情重義，對待朋友就像對家人一樣，談戀愛也是如此，而且私底下非常溫柔，就像是一個大孩子，個性直來直往。

3.摩羯座

摩羯座總是給人忽遠忽近的感覺，與他們剛認識時，甚至覺得他們不愛說話，讓人誤以為他們很無情，但只是因為他們比較悶燒，屬於慢熟型的人，與摩羯座熟識後，會發現他們其實很健談，而且個性溫和，是非常好的傾聽者。