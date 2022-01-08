苗栗縣長徐耀昌（中）、頭份市長羅雪珠（右二）到場關心幼兒身心發展工作。（謝明俊攝）

身為頭份扶輪社會員的縣議員鄭聚然也到場協助幼兒身心發展篩檢活動。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌8日上午至會場致意關心幼兒身心發展篩檢活動。（謝明俊攝）

頭份扶輪社8日上午舉辦幼兒身心發展篩檢活動，有154名幼兒家長報名參加。（謝明俊攝）

為讓家中有學齡前幼兒的家長重視小朋友身心發展，頭份扶輪社8日結合頭份市為恭醫院、頭份市衛生所等，舉辦學齡前幼兒身心發展篩檢活動，希望讓家長了解小朋友接受檢測評估的重要性，讓小朋友能及早發現問題，及早矯正，縣長徐耀昌專程到場致意，感謝所有年輕家長增產報國，縣府將盡全力讓小朋友成長過程更安全健康。

世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率約有6～8％，依照台灣每年約有20萬名新生兒來計算，平均每15個孩子，就有1人可能出現發展遲緩，需要評估與幫助，但許多家長對孩子發展遲緩現象缺乏警覺性，大多數是在小朋友入學後，與其它孩子相比較下，才發現有發展遲緩問題，甚至有父母仍然搞不清楚狀況，讓孩子錯失了治療黃金期。

據研究，如果學齡幼兒沒有定期篩檢，進入幼兒園前只有不到3成的遲緩兒會被發現，因此，頭份扶輪社為了喚起家有幼兒的家長們重視了解，特別結合頭份為恭醫院及頭份市衛生所等多個單位組織，一同舉辦這項幼兒身心發展篩檢活動，共同為幼兒身心健康努力。

據國內外衛生文獻指出，嬰幼兒如果發展遲緩可能會影響日後的個人動作表現、感官知覺、概念理解、認知發展、生活自理技能及社會互動等，也可能成為各類型的身心障礙，會嚴重影響未來生活品質，成為家庭及社會沈重負擔。

8日，頭份扶輪社假頭份國中活動中心舉辦這場幼兒身心發展篩檢活動，共有154名幼兒家長報名參加，現場並安排有親子同樂活動，讓幼兒在遊戲中接受檢測，包括苗栗縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠、縣議員鄭聚然等都到場致意。

頭份市衛生所指出，有需要替幼兒做身心發展篩檢的民眾，可利用衛生所每周2上午特別幼兒身心發展門診檢測，或是前往頭份為恭醫院門診，需要治療幼兒都可享有健保給付，請父母不用擔心後續治療問題。