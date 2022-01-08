為讓家中有學齡前幼兒的家長重視小朋友身心發展，頭份扶輪社8日結合頭份市為恭醫院、頭份市衛生所等，舉辦學齡前幼兒身心發展篩檢活動，希望讓家長了解小朋友接受檢測評估的重要性，讓小朋友能及早發現問題，及早矯正，縣長徐耀昌專程到場致意，感謝所有年輕家長增產報國，縣府將盡全力讓小朋友成長過程更安全健康。
世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率約有6～8％，依照台灣每年約有20萬名新生兒來計算，平均每15個孩子，就有1人可能出現發展遲緩，需要評估與幫助，但許多家長對孩子發展遲緩現象缺乏警覺性，大多數是在小朋友入學後，與其它孩子相比較下，才發現有發展遲緩問題，甚至有父母仍然搞不清楚狀況，讓孩子錯失了治療黃金期。
據研究，如果學齡幼兒沒有定期篩檢，進入幼兒園前只有不到3成的遲緩兒會被發現，因此，頭份扶輪社為了喚起家有幼兒的家長們重視了解，特別結合頭份為恭醫院及頭份市衛生所等多個單位組織，一同舉辦這項幼兒身心發展篩檢活動，共同為幼兒身心健康努力。
據國內外衛生文獻指出，嬰幼兒如果發展遲緩可能會影響日後的個人動作表現、感官知覺、概念理解、認知發展、生活自理技能及社會互動等，也可能成為各類型的身心障礙，會嚴重影響未來生活品質，成為家庭及社會沈重負擔。
8日，頭份扶輪社假頭份國中活動中心舉辦這場幼兒身心發展篩檢活動，共有154名幼兒家長報名參加，現場並安排有親子同樂活動，讓幼兒在遊戲中接受檢測，包括苗栗縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠、縣議員鄭聚然等都到場致意。
頭份市衛生所指出，有需要替幼兒做身心發展篩檢的民眾，可利用衛生所每周2上午特別幼兒身心發展門診檢測，或是前往頭份為恭醫院門診，需要治療幼兒都可享有健保給付，請父母不用擔心後續治療問題。
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