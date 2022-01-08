近兩年全球海運獲利大爆發，長榮霸氣發出40個月超狂年終，令外界相當欣羨。財信傳媒董事長謝金河表示，長榮40個月年終，震驚全台灣，這個舉動可說是一桃殺二士，陽明、萬海的高階經理營層一定傷透腦筋，現在最苦的是鄭貞茂（陽明董座）。他認為，長榮對員工慷慨，對股東也會很大方，今年殖利率將成為市場討論焦點，而去年當沖客狂炒的貨櫃三雄，今年會很牛皮，也將從投機股變成投資股，並點名長榮布局深廣，又具企圖心會遙遙領先其他對手。

謝金河引用滿清末年，孫文上李鴻章書，最重要的四句話「人盡其才，地盡其利，物盡其用，貨暢其流！」拿到今天的世界，最後一個「貨暢其流」幾乎完全失靈。疫情造成的供應鏈斷裂，從船員的隔離、碼頭搬運工、卡車司機、碼頭到貨櫃、倉儲等，沒有一個環節是通暢的。從塞港，到運價始終在高檔，貨櫃航運景氣強強滾，都與貨物不暢其流有關。

從美國供應管理協會（Institute for Supply Management，ISM）製造業存貨指數來看，製造端存貨目前仍在高檔，但消費端存貨卻降到很低的位子，這代表很多製造端生產出來的貨品並沒有到達消費端手上，這就是貨不暢流，全球的通膨壓力，這也是原因之一。

謝金河指出，接下來，全球要共同解決貨物暢流的問題，這個時間沒有半年，或一年恐怕難解。從美國製造業存貨來看，在2000年前後，及2008年金融海嘯來襲前，客戶端存貨都在很高的位置，製造端存貨在低檔，這是塞貨到消費端，景氣繁榮是假象，最後股票崩盤暴跌。這次的情況正好相反，也代表未來景氣仍會十分強勁。

去年台灣貨櫃三雄都創下歷史性的空前佳績，這幾天，長榮海運宣布配發40個月年終獎金，震驚全台灣。

謝金河認為，長榮海運這個舉動也可以說是「一桃殺二士」，陽明、萬海的高階經理營層一定傷透腦筋，現在最苦的是鄭貞茂。而長榮對員工慷慨，對股東也會很大方，假如，長榮第四季淨利比照第三季，長榮去年會賺到2400億以上，EPS大約45、46元，若拿50%出來配息，今年殖利率將是市場討論焦點。

他最後強調，去年當沖客狂炒的貨櫃三雄，今年會像大牛一般牛皮，並從投機股變成投資股，其中布局深廣，又具企圖心的長榮會遙遙領先其他對手。