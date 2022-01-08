中央流行疫情指揮中心近期宣布，境外移入確診病例持續暴增，台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇表示，如果不加強邊境管制，或是無法適當處理無症狀輕症患者，恐對醫療體系造成很大的負擔及挑戰；陳昶宇指出，在COVID專責值班，病房已經在2天內，從沒病人變成10個塞滿，也已經準備重新再開下一間專責病房，狀況跟去年5月疫情爆發有點像，但又不太一樣。

陳昶宇說，由於這些病人全都已經打過2到3劑疫苗，幾乎無症狀或頂多一點輕症，有本國籍從國外回來、有機組員、也有真的外國人、美國人、德國人，甚至還有幾乎無法溝通的孟加拉人，他指出，有許多不乏把醫院當旅館的大爺，要求一大堆又嫌東嫌西，還有不滿自己為何要被關在這邊的某公司高層，到處打電話動用關係卻徒勞無功，也有打了3劑疫苗還無症狀感染，憂鬱情緒發作需要關心的。

陳昶宇表示，目前Omicron疫情還沒確定進入社區，但業務量不比去年三級警戒時小，當時可以專心照護專責病房，現在除了要維持已恢復的業務量，同時還要再多耗費心力時間來兼顧專責，對醫院裡的一二線科部皆是如此，真的覺得如果要再多開病房，卻還是照顧這樣的無症狀輕症患者，對醫療資源及人力都是種額外浪費。

陳昶宇建議，指揮中心應該要考慮，是否再重新加強邊境管制措施，如果是本國籍回來台灣，那個人沒什麼意見，但入境個案卻有美國人、德國人甚至孟加拉人，這幾天入境旅客數還屢創新高，在未來這一、兩週新增確診還會節節上升，每天50幾例看來只是剛開始而已，每個病人規定至少隔離住10天，少說也要佔用500到700床的醫療資源。

陳昶宇說，如果指揮中心覺得現在開始管控邊境已經來不及的話，那至少要考慮是否像去年5月一樣，將無症狀及輕症患者集中至加強型防疫旅館，才不會佔用寶貴的醫療資源，以求在真正需要的時候派得上用場。