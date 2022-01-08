芳苑國中用心教育，校慶安排合唱國、台、英、日、韓、越南、印尼語等7國版本生日快樂歌，縣長王惠美也將裝滿壽桃的提籃發給身著東南亞各國服飾的學生代表。（吳敏菁攝）

芳苑國中8日舉辦60周年校慶暨園遊會，活動精彩。（吳敏菁攝）

芳苑國中西濱台灣海峽，地處偏遠，是彰化縣「最小的國中」之一，卻發展多樣特色，8日舉辦60周年校慶暨園遊會，榮獲全國各級學校民俗體育舞龍競賽八連霸、菁英賽三連霸的舞龍隊及榮獲優等的戰鼓隊精彩演出，學校新台灣之子多，全校師生還別開生面一起歡場7國版本的生日快樂歌。

彰化縣長王惠美也到場歡慶，表示學校雖位於偏鄉，學生人數不多，但每個學生都各有所長，校長努力付出，教育部國教署與縣政府的全力支持，學童受教的品質絕對不會輸都會區學校，更有非常多傑出校友出錢出力回饋母校，促成了學校與學術交流基金會合作的ETA外籍師資，協助彰化推動雙語教育，與國際接軌。

芳苑國中的競技舞龍隊更闖出了名號，成了代表彰化縣芳苑鄉的民俗體育特色，從2007年成軍，選手多為國中入學後開始接受舞龍技能訓練，國二、國三開始參與舞龍競技活動。秉持漁村子弟吃苦耐勞的精神，勇闖舞龍競技殿堂，在全國各級學校民俗體育競賽中已經創下八連霸的金牌紀錄了，在精英賽中也連三霸，戰鼓隊也榮獲優等，

芳苑國中校長黃天助用心教育，學校家長新住民比例相當高，投入多元文化教育，照顧每位孩子和家長的心情，今年校慶，別開生面安排全體合唱國、台、英、日、韓、越南、印尼語等7國版本生日快樂歌，縣長王惠美也將裝滿壽桃的提籃發給身著東南亞各國服飾的學生代表，並與學生們一同分送壽桃給現場各界來賓及師生，祝福芳苑國中校運昌隆，60歲生日快樂。