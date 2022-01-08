屏東輪胎行大火影片曝光，整排鐵皮屋陷火海。（記者爆料網）

屏東縣九如鄉九如路2段一間輪胎廠，今（8）日中午驚傳火警，火舌不斷從建築物內竄出，大量濃煙直衝天際，遠在數公里外清晰可見，黑煙籠罩九如鄉嚇壞當地民眾。從曝光畫面可看出，整排鐵皮屋輪胎廠瞬間被烈燄吞噬，火場還不斷傳出爆炸聲響。屏東縣消防局派出大量人車到場滅火搶救。據了解有一位民眾全身50％大面積燒傷緊急送醫治療，警消初步調查，疑似有人洗車誤觸瓦斯開關引起爆炸，詳細起火原因有待火勢撲滅後，由火調科人員進行鑑識釐清。

屏東縣消防局獲報後，出動22車45人到場灌救，抵達時火勢已經全面燃燒，大量濃煙直竄天際，火場不斷傳出爆炸聲響，大火蔓延周遭的檳榔攤、民宅，消防隊趕緊佈水線灌救。現場一名男子全身50％大面積燒傷，自行逃出火場意識清楚，救護車緊急將男子送往醫院治療。

屏東消防局指出，受傷民眾肢體燒燙傷，意識清楚已送醫，詳細起火原因將待火勢撲滅後釐清說明。

屏東九如輪胎廠驚傳火警，整排鐵皮屋陷火海，消防隊佈水線灌救，一人燒傷緊急送醫治療。（翻攝記者爆料網）

屏東九如輪胎廠驚傳火警，整排鐵皮屋陷火海，消防隊佈水線灌救，一人燒傷緊急送醫治療。（翻攝記者爆料網）