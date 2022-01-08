屏東縣九如鄉九如路2段一間輪胎廠，今（8）日中午驚傳火警，火舌不斷從建築物內竄出，大量濃煙直衝天際，遠在數公里外清晰可見，黑煙籠罩九如鄉嚇壞當地民眾。從曝光畫面可看出，整排鐵皮屋輪胎廠瞬間被烈燄吞噬，火場還不斷傳出爆炸聲響。屏東縣消防局派出大量人車到場滅火搶救。據了解有一位民眾全身50％大面積燒傷緊急送醫治療，警消初步調查，疑似有人洗車誤觸瓦斯開關引起爆炸，詳細起火原因有待火勢撲滅後，由火調科人員進行鑑識釐清。
屏東縣消防局獲報後，出動22車45人到場灌救，抵達時火勢已經全面燃燒，大量濃煙直竄天際，火場不斷傳出爆炸聲響，大火蔓延周遭的檳榔攤、民宅，消防隊趕緊佈水線灌救。現場一名男子全身50％大面積燒傷，自行逃出火場意識清楚，救護車緊急將男子送往醫院治療。
屏東消防局指出，受傷民眾肢體燒燙傷，意識清楚已送醫，詳細起火原因將待火勢撲滅後釐清說明。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。