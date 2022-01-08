小美在中市租屋，因門鎖壞掉去年1月4日找江姓鎖匠來修，江男修換鎖後收錢離開，但20分鐘後又折返要找遺落的起子，竟起歹念不顧小美大喊救命強制性交得逞，為製造經女方「合意」證據，竟要求拍合照、加通訊軟體好友，事後，小美報警，江男到1被緝捕到案後才坦承犯案，台中地院依強制性交罪判刑5年，仍可上訴。

判決書指出，小美因承租的套房門鎖壞掉，去年1月4日下午1時35分依門口張貼鎖店廣告打電話找鎖匠來修理，江姓鎖匠在20分鐘後即到場，小美下樓帶他進屋，江男換鎖，收取1800元費用後離開，但在下午2時13分又折返敲門，表示要拿回遺落在屋內的螺絲起子。

小美開門讓江男進門，沒想到，江男見小美獨自在家竟起歹念，關上房門將小美強壓在床，小美大聲呼救，他竟表示：「不要叫，不要叫就沒事了！」，還抓棉被等物塞進小美嘴巴，她不斷掙扎遭江男綑綁雙手、掐脖子，強制性交得逞。

小美遭暴力性侵導致頸部及胸部皮下出血、雙手有抓痕，江男為製造兩人是合意性交，事後還要求小美和他合照自拍，並互加通訊軟體Line好友，小美擔心身陷危險無奈配合，等江男離開後，立即報警。

江男在警訊時，否認強制性交，反誣指小美跟他合意發生性關係後，獅子大開口要索30萬至40萬元，而事後因經台中地院發布通緝，江男被緝捕到案後才坦承犯行。

法官以江男從事鎖匠工作，竟罔顧職業道德，利用得以進入客戶住處換鎖機會，竟對女客戶強制性交，還以塞嘴、掐脖等可能窒息的危險手段，犯後求合照、加訊軟體好友等方式企圖脫免罪責，犯罪手法惡劣，未與被害人達成和解、取得諒解，又曾因強盜案件服刑執行完畢後5年內犯案為累犯，依法加重其刑。