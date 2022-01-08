農曆春節即將到來，出門走春、拜訪親朋好友更是新年不可缺少的行程，一份體面大氣又飽含祝福的伴手禮，讓團聚時光有個美好的開始。微熱山丘、采采食茶、星巴克、BAC皆推出虎年限定禮盒，最適合在農曆春節期間送給親友，代表自己滿滿的心意。

▍1.微熱山丘虎年限定旺來餅系列禮盒

台灣甜點品牌微熱山丘推出2022虎年限定「旺來餅系列禮盒「，包括「新年旺來禮盒」、「旺來餅鳳梨酥禮盒」、「旺來餅蘋果酥禮盒」。三款禮盒的外盒，皆以老虎積極又童趣的形象為靈感來設計，鼓勵民眾保持樂觀與好奇，向未來展現勇氣，邁向希望。

微熱山丘2022虎年限定「新年旺來禮盒」。（圖／品牌提供）

新年人氣商品「旺來餅」，結合經典台灣土產鳳梨醬與滑順奶黃，酸甜鹹香在口中交織。隨盒附贈「平安望來小斗方」，蘊含迎向虎年、展望未來的祝福，傳統印刻風格設計，搭配喜慶紅色，貼在家中點綴年味，更增添吉祥寓意。

微熱山丘「旺來餅鳳梨酥禮盒」。（圖／品牌提供）

微熱山丘「旺來餅」結合台灣土產鳳梨醬與滑順奶黃，酸甜鹹香。（圖／品牌提供）

▍2.采采食茶年節禮盒

采采食茶2022年節禮盒以圍爐為主題，秉持著東方美學與質感設計，喜氣的橘紅色緞布禮盒，搭配翠綠玉珮裝飾的紅緞帶，更顯富貴與端莊氣質。全新六角造型禮盒「滙喜」以西方馬戲團帳篷為靈感，俯看的角度，就像早年台灣家庭餐桌上常見的食物遮罩，中西合併的設計巧思，同時注入懷舊回憶氣息。

采采食茶年節禮盒。（圖／品牌提供）

采采食茶2022年節禮盒內容物皆由采采食茶團隊研發，包含經典商品：蜂蜜燕窩黃金糖、松子鳳梨酥、太妃堅果塔、川味堅果，以及全新的年節限定品項：柴魚海苔堅果、黑鑽松露餅乾，加上許多忠實客戶每年指定的金棗年糕禮盒，打造虎年最豐盛的春節獻禮。

采采食茶全新六角造型禮盒「滙喜」。（圖／品牌提供）

▍3.星巴克春節星韻禮盒

星巴克推出共18款春節及經典咖啡禮盒，其中更全新推出專攻高價位的「星巴克星韻禮盒」，內容物包括首次推出口感鹹甜交錯、鮮味豐富的「烏金XO豬肉乾」，還有將在地東方美人茶揉入多汁豬肉條，在豬肉條的焦香中能品嘗到茶的清香回甘尾韻的「東方美人茶豬肉乾」，搭配酥脆爽口的「芝麻杏仁肉紙捲」、精選茶瓦納英式紅茶茶包及在地阿里山烏龍茶，從西式角度演繹出全新的傳統年味。

星巴克春節星韻禮盒。（圖／品牌提供）

本次也首度推出「起司千層餅乾禮盒」，精選以乳酪聞名於世的荷蘭產地起司，再以繁複工序層層堆疊的酥脆綿密口感，搭配外盒設計靈感來自荷蘭的瓷器工藝圖騰，帶來滿滿異國風情的年味禮盒。

星巴克起司千層餅乾禮盒。（圖／品牌提供）

▍4.BAC春節曲奇禮盒

BAC今年以米奇和布魯托作為主角，一同換上大紅色禮服增添喜氣，現身BAC春節曲奇禮盒。全新口味以經典奶油加上酥脆滿分的杏仁片，打造蛋奶素、零反式脂肪的貼心伴手禮，絕對是年節聚會讓人一口接著一口停不下來的討喜點心。