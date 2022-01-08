有些人給人感覺很內向、害羞、做事情中規中矩，但認識久了才知道他們內心熱情如火。 運勢命理專欄「星座上上簽」指出，摩羯座、金牛座、天蠍座的人可說是假內向，真悶騷，瘋起來太丟臉，連親媽都想假裝不認識他們。

▍摩羯座

摩羯其實是內外反差挺大的星座，外表看上去特別冷，但是內在卻會有溫暖的一面，而且因為過於成熟理智，會讓他們很有自己的想法。摩羯大概是最難熟悉起來的星座之一，他們給自己建立的保護層實在是太牢固，自己不願出去，別人更進不來，但只要你進去就會發現，看似穩重的摩羯，其實熱愛刺激。

▍金牛座

金牛確實挺內向的，內向主要是因為他們不善言辭、不善社交，很少會有那種讓他們覺得自在的集體環境，所以更多的是保持沉默。其實金牛是需要一些機緣巧合熟悉起來的，如果真的一點點放開自己，他們就會展現自己幽默的一面，一本正經的說些冷笑話，甚至自己的很多情緒想法都願意傾訴。

▍天蠍座

天蠍看上去內向，其實是一種自我保護，他們本身並不算特別內向的人，智商情商都在線，只要想，都能有不錯的人緣，所以看上去的高冷都是假像。其實天蠍骨子裡是非常敏感柔軟的類型，甚至會有點小可愛的感覺，雖然從外表很難看得出，但是天蠍對於感情的依賴感過於強烈，內心實際上是非常熱烈的。