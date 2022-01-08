為迎接農曆春節到來，高雄市動物保護處於8日上午邀請知名書法名家王苡蘋到壽山動物保護教育園區，為民眾及毛小孩們寫春聯，希望為民眾帶來好運氣，一起迎接新年好運「汪汪」來。

園區工作人員表示，全國自2017年施行零撲殺政策以來，高市壽山及燕巢二處收容所的動物收容量一直很高，但仍有許多民眾對動物收容所並不熟悉，也存有過去許多刻板印象，一般民眾只有寵物走失時才會想到收容所找尋寵物。

為了讓更多民眾了解收容所各項服務業務，動保處特別在農曆年前舉辦寫春聯活動，同時也教導民眾如何融合貓狗元素自行揮毫，寫出獨一無二的特製春聯，將這些春聯帶回家張貼，迎接新年。

動保處長葉坤松指出，書法是東方人的生活美學，而動物保護是人類對於生命關懷的高度展現，透過藝術性的活動來關懷流浪動物，讓人類的心靈情感能獲得釋放和滿足。

高市府農業局張清榮表示，建議家長在學童寒假期間一同到園區走走，讓更多毛小孩有機會能早日找到幸福家庭。