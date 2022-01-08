苗栗縣政府舉辦的苗栗旅遊節第2期抽獎活動在南庄遊客中心舉行。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府配合政府五倍券措施，推出「苗栗旅遊節」活動，凡是從去年10月8日起，只要在苗栗消費滿5百元，至官網登錄即可獲得抽獎機會，縣長徐耀昌7日下午在南庄遊客中心舉行第2期直播抽獎，結果頭獎Luxgen百萬休旅車再度獎落頭份市。

據縣府文觀局指出，苗栗旅遊節自去年10月8日開跑以來，累積消費突破3億4千4百多萬元，符合的抽獎序號共36萬9906組，7日在律師見證下，在南庄遊客中心廣場，舉行第2期抽獎活動，由苗栗縣縣長徐耀昌等官員來賓共同抽出21個獎項。

文觀局表示，本期抽出獎項包含Luxgen休旅車1台、十萬現金2份、Gogoro電動機車3台、iPhone13共5台，以及Coleman高級露營組、總統套房及行政套房、住宿體驗券，另有加碼的31份1萬元現金等豐富獎項。

抽獎方式由小獎抽至大獎分為拉霸機及摸彩球兩個階段，現場安排縣長徐耀昌親自打電話給百萬休旅車得主道賀，頭獎得獎者與第1期得主相同，都由苗栗縣頭份市的鄉親獲得，消費發票為新台幣5百元的發票，不過撥打3次電話無人接聽。

文觀局說明，這次「苗栗旅遊節」抽獎活動分為4期，第2抽獎登錄截止日期為今年元旦的23時59分，未中獎的序號將持續累積至下一期，消費愈多得獎機率愈高，愈早登錄發票中獎機率也愈高，詳細得獎名單會公布在「苗栗旅遊節」的登錄官網，請民眾依規定領獎，下1期抽獎時間為今年年後的2月11日，詳細資訊會公布在官方粉絲專頁Facebook「苗栗玩透透」。