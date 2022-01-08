為協助農民行銷鳳梨釋迦，台東縣府與金門酒廠公司合作「以鳳梨釋迦換高粱酒」。（蔡旻妤攝）

為協助農民行銷鳳梨釋迦，台東縣府與金門酒廠公司合作「以鳳梨釋迦換高粱酒」。（蔡旻妤攝）

為協助農民行銷鳳梨釋迦，台東縣府與金門酒廠公司合作，預計以3200箱鳳梨釋迦換得200箱高粱酒；縣府農業處長許家豪說，「哪裡有市場，我們就去那裡賣」。此外，縣府再度攜手台北捷運公司推出「挺台東！鳳梨釋迦企業認購」專案。

許家豪表示，換來的高粱酒和賣出的鳳梨釋迦等值價錢，而換來的高粱酒將透過農會超市通路販售，以冬天高粱酒的熱銷程度來看，預計很快就能賣光，不擔心滯銷問題。他進一步說明，這次與台東地區農會、金門酒廠公司合作，共計5台斤禮盒裝2500箱及2粒禮盒裝700箱的鳳梨釋迦，換得金酒200箱共1200瓶高粱酒。

據了解，大陸自2021年9月20日禁止台灣釋迦輸入後，衝擊台東鳳梨釋迦市場，從中央至地方政府、農會紛紛祭出各項措施協助農民行銷，1萬5000頓的產量，農委會目標是內銷5000噸、外銷5000噸及加工3000噸。

而台東縣府透過與電商平台、民間企業和縣市政府合作吃下2000噸鳳梨釋迦，截至今天統計已銷售1100噸；此外，台東縣府農產公司網路行銷也交出224噸的成績。

許家豪說，這段期間無論是中央、地方政府，甚至是民意代表及個人，大家不遺餘力積極推廣釋迦，因此哪裡有市場，他們就去那裡賣，只希望讓農民能過個好年，也希望大家來相挺。1月11日還要和台中市政府合作，再有一批鳳梨釋迦銷售出去。

另外，新的一年縣府和台北捷運公司再次合作推出「挺台東！鳳梨釋迦企業認購」專案，販售的鳳梨釋迦是嚴選A級果，由產地現採後，冷藏直接宅配到指定地點。

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