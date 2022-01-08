台北市長柯文哲（左起）、立委高虹安、新竹縣長楊文科等人，8日在攻城獅「LIONATION博物館」，認識運動產業。（莊旻靜攝）

台北市長柯文哲（右起）、立委高虹安、新竹縣長楊文科等人，8日前往新竹縣體育館、同時也是新竹街口攻城獅籃球隊的主場館，認識職業籃球的魅力。（莊旻靜攝）

台北市長柯文哲以攻城獅球星辛巴的身高、手長作為比例尺量測。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科以攻城獅球星辛巴的身高、手長作為比例尺量測。（莊旻靜攝）

攻城獅總經理高景炎（右）向台北市長柯文哲（右二）、新竹縣長楊文科（左），介紹「LIONATION博物館」。（莊旻靜攝）

台北市長柯文哲、立委高虹安等人8日下午前往新竹縣體育館，參觀新竹街口攻城獅主場館，認識籃球產業，新竹縣長楊文科打趣提及，「柯P平常都斬妖除魔，特別邀請他來看一看」。柯文哲也說，看到運動經營產業良好，「學到很多」。

柯文哲表示，由於有規畫要回新竹，得知有攻城獅的籃球賽，就過來看一看，也「大開眼界」，他參觀攻城獅的「LIONATION博物館」後，也說運動產業經營良好，讓他學到很多。

楊文科表示，先前攻城獅曾打敗台北富邦勇士隊，目前成績暫居聯盟第1名，他認為，「城市需要一個球隊」，每次比賽觀眾人山人海，新竹地區有新竹科學園區、台元科技園區、生醫園區等，「很多年輕人都喜歡運動」，而攻城獅則帶給一個城市希望與熱情。

柯文哲、高虹安等人在楊文科及攻城獅總經理高景炎、聯電榮譽副董事長宣明智等人陪同下，參觀攻城獅博物館，柯文哲也以攻城獅球星辛巴的身高、手長作為比例尺量測，發現他雙手平舉長度超過身高，幾乎有185公分。

高景炎也介紹隊伍成軍以來的變化，包含先前球季發生的糗事，在球賽尚未結束之際，誤觸按鈕提前噴發彩帶，在「LIONATION博物館」也設立專區，引以為戒，也成為趣聞。

攻城獅8日也舉辦小獅童樂會主題周，安排許多孩子也能參與的體育活動，如滑步車、氣墊遊具等，使場館更加溫馨、充滿童趣。