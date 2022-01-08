澎湃新聞報導，新年第二個周六，中共中央「打虎」再下一城。1月8 日下午，中央紀委國家監委網站通報稱，中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

這也是當天落馬的第二「虎」：稍早前，西藏自治區政府副主席張永澤已被通報涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

此番被查的王濱出生於1958年出生，畢業於南開大學，博士研究生學歷，經濟學博士學位，研究員，曾任中國太平保險集團董事長、黨委書記，交通銀行執行董事、副行長、黨委委員等職，2018年8月起任中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長。

大陸《證券時報》報導，王濱在金融行業從業逾30年，其最受矚目的兩段履歷是在中國太平保險集團和中國人壽保險集團，這兩家保險集團都是中管副部級保險企業。其中，他在中國太平保險集團掌舵6年，3年多前調任中國人壽保險集團。

中國人壽保險（集團）公司是4家中管副部級保險企業之一，王濱成為2022年首位落馬的金融業中管幹部。隨著懲治金融腐敗推進，2021年以來已有多位金融業高級管理人員落馬。

中國太平集團和中國人壽集團都是副部級的金融央企，在國內保險業都有相當重要性，但國壽集團的體量和影響還是要大於太平集團。

他執掌國壽集團後，國壽開啟了「重振國壽」戰略，發展更受關注。2021年8月《財富》雜誌發布的2021年「世界500強」企業榜單上，中國人壽集團位列第32位，創歷史新高。國壽集團的合併營業收入，於2020年接近1兆元（人民幣，下同），2021年上半年又達到6381億元；合併保費收入2020年超7500億元，2021年上半年達5182億元；合併總資產2021年上半年末約5.5兆。

按照慣例，副部級幹部時至63歲退休，不過王濱在2021年並未從國壽集團退任。

《證券時報》報導，王濱去年12月還曾參加國壽集團工作會議。例如，12月14日上午，中國人壽集團召開黨委會議，傳達學習貫徹中央經濟工作會議精神，王濱主持會議並就中國人壽系統貫徹落實會議精神作出部署。

王濱最近的一次亮相是2021年12月29日。當日，中國人壽集團旗下廣發銀行理財子公司正式揭牌成立，王濱為廣銀理財揭牌。

值得一提的是，王濱落馬前不久，中央第十一巡視組剛剛對中國人壽集團進行了巡視。2021年10月上旬，中央第十一巡視組進駐中國人壽集團，巡視為期2個月左右。