說話是一門藝術，有人木訥寡言，也有人能言善辯、舌燦蓮花，《搜狐網》運勢專欄指出，和3大星座聊天要小心，他們反應機敏，很會講話，卻也很會套話。

▍天蠍座

天蠍座相當聰明，能從你的言行舉止一眼看穿你是否對他虛偽客套，也能早早猜出你是什麼樣的人，但即便如此，他們也不會主動挑釁，就算想拆穿也是各種旁敲側擊，因為謹慎的他們也會擔心自己的判斷錯誤，所以很少直接發問，而是默默觀察。加上天蠍座防備心強，所以在交談的過程中，多半比較繃緊神經，自己口風也很緊，除非對方是自己非常信賴的人，才會全然放鬆。

▍天秤座

天秤座待人處事相當淡漠，很少人事物會真的激起他們的好奇心，不過或許是因為天秤座有種親切隨和的氣質，所以身邊親友很喜歡跟他們傾吐心聲，加上天秤座個性柔和，不想潑對方冷水，所以會刻意裝作好奇關心的模樣，不知不覺就套出對方不為人知的心理話。

▍水瓶座

水瓶座的城府比人們想像的還要深，他們不算是社交活躍的星座，但是個性比較溫和，算得上是好搭話的人，加上水瓶座待人處事很有分寸，不會把話說得太直接，給人一種口風很緊的感覺，所以身邊親友在水瓶座的引導下，就很容易脫口說出許多心裡話。